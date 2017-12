Maud Vanhauwaert volgt Maarten Inghels op als stadsdichter van Antwerpen

Maud Vanhauwaert wordt twee jaar lang de stadsdichter van Antwerpen, en volgt daarmee Maarten Inghels op. De stad kiest voor Maud Vanhauwaert vanwege haar sterke poëtische zeggingskracht en haar frisse benadering van poëzie. De aanstelling vindt plaats op Gedichtendag, 25 januari 2018.

Maud Vanhauwaert heeft sinds 2011 twee sterke poëziebundels afgeleverd, ‘Ik ben mogelijk’ en ‘Wij zijn evenwijdig’, die elk getuigen van een grote poëtische zeggingskracht. Beide bundels werden bekroond met mooie literaire prijzen. Haar poëzie is verrassend, speels en steeds toegankelijk. Niet alleen op papier, maar ook op het podium loopt Vanhauwaert over van talent. Daar zit ook een masterdiploma Drama aan het Conservatorium van Antwerpen voor iets tussen, waar ze nu trouwens zelf docent is. Ze is een energieke, open persoonlijkheid die mensen weet te enthousiasmeren voor poëzie, en niet enkel de hare. De commissie gelooft dat haar frisse benadering van poëzie en haar originele verbeeldingskracht heel wat te bieden heeft aan de stad en haar bewoners.