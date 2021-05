Het heeft gisteravond hevig gebrand in de Korte Veerstraat in Terhagen, een deelgemeente van Rumst. Meerdere wagens stonden in lichterlaaie op het terrein van de technische diensten van de gemeente Rumst. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het is ook niet de eerste keer dat er op die plek vandalenstreken zijn uitgehaald. Voorbijgangers op de Rupeldijk en bewoners van de Uitbreidingsstraat hadden het vuur opgemerkt. Zij verwittigden de hulpdiensten. Zeven auto's brandden volledig of gedeeltelijk uit. Het ging om wagens die in beslag genomen waren. De brandweer slaagde er wel in om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de aanpalende loods.