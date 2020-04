Maximaal 14 leerlingen per klas na 15 mei

In de klassen zullen maximaal veertien leerlingen worden toegelaten na 15 mei. In het secundair onderwijs mag enkel het 6e jaar vanaf dan hervatten. Dat blijkt na overleg tussen de onderwijskoepels, de onderwijsvakbonden, de administratie en het kabinet van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

De onderwijswereld stak vanmiddag de koppen bij elkaar over de vraag hoe de lessen in het post-lockdowntijdperk zullen verlopen. In dat overleg werd besloten dat er maximaal veertien leerlingen in één klas zullen mogen zitten. En dat op voorwaarde dat elke leerling 4 vierkante meter ruimte krijgt. Voor de leerkracht is dat 8 vierkante meter. 'Voor veertien leerlingen is dus 64 vierkante meter nodig', merken de onderwijsbonden op.

Tweede en vierde middelbaar pas vanaf 29 mei op de schoolbanken

Daarnaast werd ook beslist dat in het secundair onderwijs enkel het zesde middelbaar vanaf 15 mei in de klas mag zitten. Op 22 mei volgt een evaluatiemoment. Is dat positief, dan kan het tweede en/of ook vierde middelbaar vanaf 29 mei opnieuw naar de schoolbanken.

(foto Pixabay)