Maximumcapaciteit op intensieve mogelijk op 6 november bereikt

De ziekenhuisopnames van covid-patiënten stijgt nog altijd erg snel: nationaal is er een verdubbeling van het aantal op acht dagen. De stijging gebeurt nu ook sneller in Vlaanderen, met een verdubbeling om de zes dagen.

Op dit moment liggen er 911 coronapatiënten op intensieve zorgen. "Aan dit tempo zullen we binnen de twee dagen de kaap van 1.000 patiënten overschrijden en tegen 6 november de kaap van 2.000 patiënten op intensieve zorgen", aldus Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum.

"Dat is de maximumcapaciteit die we op dit moment hebben. Er moet dan ook aan een plan B gewerkt worden." Het Crisiscentrum roept op om niet te wachten met het toepassen van de maatregelen, ook al gaan sommige pas in komende vrijdag. "Wat we vandaag doen, heeft een enorme impact op de piek in november", verklaarde Van Gucht.

Hij riep iedereen ook op om de moed niet te verliezen. "Het effect van een maatregel duurt minstens tien dagen", klonk het. "Het is begrijpelijk dat veel mensen teleurgesteld zijn dat de inspanningen van dit voorjaar en deze zomer niet geholpen hebben om een tweede golf die we nu meemaken te verhinderen. Maar deze periode is een van de moeilijkste van deze pandemie. In de gure herfst gedijt het virus op zijn best. Het voelt zich als een vis in het water."

