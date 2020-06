Mbokani blijft nog een jaar langer bij Antwerp

Goed nieuws voor de Antwerpsupporters, Dieumerci Mbokani blijft trouw op post. Om het helemaal officieel te maken zette de topschutter gisteren een krabbel neer onder zijn nieuw contract.

Er is zekerheid voor één seizoen, hij hoopte op twee jaar, maar is wellicht al tevreden met de financiële compensatie. Ook trainer Ivan Leko is gelukkig, omdat hij Mbokani mag inzetten tijdens de bekerfinale tegen Club Brugge.

Minder goed nieuws is er over een andere Antwerp-speler. De Belgische centrale verdediger Dino Arslanagic was einde contract en vertrekt naar AA Gent.

