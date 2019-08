Het Europese sprookje van Antwerp krijgt een vervolg. The Great Old hield ook in het Tsjechische Pilsen stand, en mag terecht trots zijn. Het kan zich nu opmaken voor de laatste voorronde in de Europa League. Met de steun van 600 Antwerp-fans in Pilsen werd het een mooie avond voor het Antwerpse voetbal. Een samenvatting van de match die u live kon volgen bij ons.