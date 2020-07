De Vlaeykensgang moet open blijven. Dat is de boodschap van de bewoners van die historische steeg in het centrum van Antwerpen. Een nieuwe bewoner is het beu dat er zoveel mensen doorwandelen, en wil de toegang in de Hoogstraat afsluiten. En dat zint de andere bewoners helemaal niet. Zij willen bewijzen dat de Vlaeykensgang altijd al een doorgangsweg is geweest én ook moet blijven.