Medewerker van noodcentrale 101 betrapt met kinderporno

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 55-jarige medewerker van de noodcentrale 101 veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer en gsm werden meer dan 1.500 foto's en filmpjes aangetroffen. Hij kreeg een jaar cel en 800 euro boete, beide met uitstel, en moet zich verder laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek.

De vijftiger uit Antwerpen liep vorig jaar tegen de lamp toen hij in een fotowinkel wat foto's wilde afdrukken. Toen hij zijn gsm op de kiosk aansloot, zag een winkelbediende foto's van naakte tienermeisjes op het scherm verschijnen. 'Ik werk bij de politie', zei de beklaagde bij het verlaten van de winkel. De bediende vertrouwde het niet en verwittigde de politie. Er volgde een huiszoeking bij de klant, die bij de noodcentrale 101 bleek te werken. Op zijn computer en gsm werd een grote collectie kinderporno aangetroffen. Er werden ook mails teruggevonden waarin hij om meer foto's vroeg.

De beklaagde verklaarde dat hij zich er niet bewust van was dat het bezit van de naaktfoto's strafbaar was. Hij was echter ook in het bezit van beelden waarop expliciet kindermisbruik te zien was. Op sommige foto's werden kinderen tussen 2 en 14 jaar verkracht. De verdediging voerde geen betwisting over de feiten. Zijn advocaten pleitten dat de beklaagde door de lockdown sociaal geïsoleerd was geraakt en zich eenzaam voelde. Hij heeft zich intussen residentieel laten behandelen voor zijn seksuele problematiek en wordt nog altijd begeleid door een psychiater. Een van de voorwaarden die de rechtbank hem oplegde was een voortzetting van die begeleiding.