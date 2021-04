Medewerkster Antwerps ziekenhuis speelt privégegevens door aan drugsmilieu

Er zijn nog maar eens twee mensen opgepakt in de nasleep van het grote onderzoek rond de geëncrypteerde telefoons van Sky ECC. Een man van 26 uit Zandhoven en een vrouw van 24 uit Borgerhout zitten sinds dinsdag in de cel. De vrouw werkte als administratief bediende in een Antwerps ziekenhuis. Ze zou van haar positie waarin ze toegang heeft tot het rijksregister misbruik hebben gemaakt. Het criminele milieu geraakte via de vrouw aan privégegevens. Onder andere van een havenmedewerker. Dat kwam aan het licht nadat de federale politie er in slaagde om een miljard versleutelde berichten op Sky ECC te kraken. Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerpse parket: "In een aantal onderschepte berichten is er sprake van iemand die toegang heeft tot het rijksregister. Verder onderzoek van de federale politie heeft dan aan het licht gebracht dat dat heel concreet gaat over iemand die werkt als administratief bediende in een ziekenhuis en op die manier toegang had tot het rijksregister. En dus op vraag van een kennis bepaalde opzoekingen heeft gedaan in het rijksregister. Er is inderdaad sprake van dat iemand die in de haven werkt benaderd is. Dat komt ook voor in de gesprekken. Dus er is wel degelijk een link tussen beide feiten. En de man is ook effectief benaderd door het criminele milieu."