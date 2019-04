Mediahuis slachtoffer van een cyberaanval (VIDEO)

Deze namiddag was Mediahuis slachtoffer van een cyberaanval.





Even voor drie uur konden veel mensen niet meer op de websites van Mediahuis terecht, zoals die van GVA en Het Nieuwsblad. Een onbekende hacker had het netwerk van Mediahuis uitgeschakeld. Een tijdlang lag alles plat, maar ondertussen is het probleem alweer opgelost. Het zou kunnen dat de hacker kritiek heeft op de inhoud van artikels van kranten van Mediahuis, maar dat is tot nu toe nog onduidelijk.