Meer 65-plussers moeten rijbewijs inleveren

De beruchte kruispunten op de A12 hebben hun bedenkelijke reputatie opnieuw waargemaakt. Deze namiddag was er ter hoogte van het kruispunt met de Leugstraat een aanrijding tussen twee personenwagens. De brandweer kwam ter plaatse om de bestuurder van één wagen uit zijn voertuig te halen. Door het ongeval was de rijbaan versperd en in beide richtingen was er dan ook heel wat verkeershinder. Agentschap Wegen en Verkeer is bezig met werken om de kruispunten veiliger te maken.