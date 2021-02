Meer besmettingen en ziekenhuisopnames

De coronacijfers in ons land laten opnieuw een gemengd beeld zien. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is in stijgende lijn, terwijl het aantal overlijdens verder afneemt. Het reproductiegetal bevindt zich wel opnieuw boven de 1.

Tussen 13 en 19 februari werden elke dag gemiddeld 2.084,9 coronabesmettingen vastgesteld, een stijging met 13 procent in vergelijking met de week ervoor. Het is nu de tweede dag op rij dat het aantal besmettingen toeneemt. In totaal raakten al 754.594 mensen besmet met COVID-19. Het reproductiegetal bevindt zich met 1,02 opnieuw boven de 1, wat betekent dat de epidemie aan kracht toeneemt. Er werden tussen 13 en 19 februari ook 15 procent minder tests afgenomen, in totaal 37,500 verspreid over de zeven dagen. De positiviteitsratio stijgt opnieuw licht naar 6,3 procent.

De afgelopen zeven dagen, tussen 16 en 22 februari, werden er dagelijks gemiddeld 125 patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een toename met 3 procent in vergelijking met een week eerder. In totaal liggen er nu 1.708 COVID-patiënten in het ziekenhuis (+ 6 procent), 348 onder hen hebben intensieve zorgen nodig (+ 6 procent). Het aantal overlijdens gaat wel nog steeds in dalende lijn. Tussen 13 en 19 februari stierven elke dag gemiddeld 34,9 personen aan COVID-19, een afname van 12,5 procent. Het totaal aantal COVID-overlijdens in ons land bedraagt nu 21.903. Intussen hebben ook 407.296 Belgen een eerste doses van een vaccin ontvangen, goed voor 3,54 procent van de totale Belgische bevolking. Zowat 265.691 Belgen kregen ook al een tweede prik, wat overeenkomt met 2,31 procent van het totaal aantal Belgen.

