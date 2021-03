Meer besmettingen, meer ziekenhuisopnames, meer overlijdens

Het aantal besmettingen met het coronavirus, het aantal sterfgevallen door COVID-19 en het aantal ziekenhuisopnames blijven in stijgende lijn gaan. Dat blijkt vrijdagochtend uit de voorlopige cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. Tussen 16 en 22 maart steeg het gemiddelde aantal besmettingen elke dag met 4.331. Dat is 32 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse periode.

In diezelfde periode zijn elke dag gemiddeld 27,3 mensen gestorven aan de gevolgen van COVID-19, of 17,9 procent meer dan een week eerder. In totaal zijn al 854.608 mensen besmet geraakt met het virus en zijn 22.816 mensen gestorven aan de gevolgen van COVID-19. Het aandeel positieve tests bedraagt 7,7 procent (+0,7 procent).

Tussen 19 en 25 maart zijn elke dag gemiddeld 226,6 mensen opgenomen in het ziekenhuis, of 22 procent meer dan een week eerder. Momenteel liggen er 2.492 mensen in het ziekenhuis, van wie 651 op intensieve zorg. Ook kregen al 1,1 miljoen mensen minstens één dosis van een coronavaccin toegediend.

