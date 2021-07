Meer besmettingen vastgesteld, maar ook meer tests afgenomen

De coronacijfers. Het aantal bevestigde besmettingen blijft in stijgende lijn gaan. Maar er worden ook meer coronatests afgenomen. Er sterven nog zo’n 3 mensen per dag aan het virus. Het aantal patiënten in ziekenhuizen is het afgelopen weekend wel aan een stevig tempo gedaald. In onze regio zien we voornamelijk stijgingen in het aantal vastgestelde besmettingen ten opzichte van de tabel van vrijdag. In 18 gemeenten is er een stijging. In Antwerpen, Brasschaat en Edegem is die het opvallendst. In 7 gemeenten zien we een daling, terwijl de cijfers in 5 gemeenten gelijk blijven.