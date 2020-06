Meer betaalbare kinderopvang in Antwerpen

Vanaf september 2020 bieden tien privaat georganiseerde kinderdagverblijven in Antwerpen 202 extra inkomensgerelateerde plaatsen aan.

In een grootstad als Antwerpen zijn de noden aan betaalbare kinderopvang hoog. Daarom besloot de stad Antwerpen in het voorjaar om budget vrij te maken voor de creatie van 202 extra inkomensgerelateerde opvangplaatsen voor baby’s en peuters. Het college keurde vandaag goed dat tien privaat georganiseerde kinderdagverblijven vanaf september 2020 van start gaan met deze inkomensgerelateerde plaatsen.

Vier van deze tien kinderdagverblijven zullen samen 50 nieuwe plaatsen organiseren en de overige zes initiatieven zullen 152 bestaande plaatsen omvormen van een vaste prijs naar een prijs waar de ouder een prijs betaalt volgens zijn of haar inkomen.

“Binnen onze grootstedelijke context is de nood aan inkomensgerelateerde kinderopvang zeer groot. De toekenning van inkomensgerelateerde plaatsen is dan ook afhankelijk van de locaties waar de nood het hoogst is, zodat er in iedere wijk voldoende betaalbare kinderopvang is. Kinderopvang is een essentiële dienst waar ouders een beroep op moeten kunnen doen, niet enkel ten voordele van hun kind, maar ook om voor zichzelf een actieve loopbaan op te bouwen. Met deze toelage zorgen we gericht voor ondersteuning voor onze inwoners die dit het meest nodig hebben”, verduidelijkt schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud.

De subsidiëring door de stad Antwerpen van deze 202 opvangplaatsen wordt geraamd op ongeveer 1,5 miljoen euro per jaar. Dit budget komt bovenop de 3,1 miljoen euro die de stad Antwerpen al voorziet voor de subsidie van inkomensgerelateerde opvang bij de private kinderopvang, die al eerder was toegekend. De subsidie is tijdelijk en in afwachting van een overname door de Vlaamse overheid.

Met de komst van deze opvangplaatsen zal ongeveer 77% van de Antwerpse kinderopvang werken met een inkomensgerelateerde prijs. Daarnaast zorgt de stad Antwerpen ook voor de betaalbaarheid van 16% van de kinderopvang door middel van de kinderopvangtoelage. Door deze kinderopvangtoelage geniet de ouder van een maximale korting van 14 euro per dag op zijn of haar opvangfactuur

Meer informatie over kinderopvang in antwerpen staat op www.antwerpen.be.