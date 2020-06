Meer bezoekers toegelaten in woonzorgcentra vanaf 10 juni

Bewoners van woonzorgcentra en autonome assistentiewoningen kunnen vanaf volgende week onder bepaalde voorwaarden meer bezoekers ontvangen en de voorziening verlaten. Dat meldt de Taskforce Zorg.

De nieuwe regels gelden vanaf 8 juni in de autonome assistentiewoningen en vanaf 10 juni in de woonzorgcentra. De Taskforce werkte naar aanleiding van de belissing van de Nationale Veiligheidsraad dat iedereen meer contacten mag hebben, een nieuw kader uit. Ook voor bezoek aan cafetaria en restaurant worden aanpassingen voorzien. Elk woonzorgcentrum werkt een eigen bezoekersregeling uit met duidelijke veiligheidsprincipes, klinkt het. De bezoekmogelijkheid kan anders zijn per afdeling en zelfs per bewoner, afhankelijk van de mogelijkheden en de risico's.

(archieffoto Pixabay)