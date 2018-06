Meer bussen op as Turnhout - Antwerpen

Op 27 juni hervormt De Lijn de buslijnen 410, 411, 412 en 413. Om het aanbod duidelijker te maken voor de reizigers, worden deze varianten samengevoegd tot een sterke basislijn 410 tussen Turnhout en Antwerpen. Een nieuwe lijn 412 zorgt voor de verbinding tussen Sint-Job-in-’t-Goor en Zandhoven.

In de spits elke 8 minuten bus tussen Sint-Antonius en Antwerpen

Bus 410 blijft in rechte lijn rijden van Turnhout naar Antwerpen. De vier varianten met telkens een andere bestemming gaan op in één sterke basislijn 410 op de N12 (Turnhoutsebaan of Turnhoutsesteenweg) met meer bussen per uur. In de spits rijdt er om de acht minuten een bus tussen Sint-Antonius en Antwerpen, in de daluren is dat om het kwartier. De helft van deze bussen rijdt door naar Turnhout. Dit komt neer op een bus om het kwartier in de spits, en om het halfuur daarbuiten.

Nieuwe lijn 412 tussen Sint-Job-in-'t-Goor en Zandhoven

De nieuwe lijn 412 zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen Zandhoven, Halle, Sint-Antonius en Sint-Job-in-‘t-Goor. Doordat deze lijn een korter traject heeft over de N12, verbetert de stiptheid.

In Sint-Antonius kunnen reizigers overstappen op lijn 410 naar Antwerpen of Turnhout. Er zijn ook overstapmogelijkheden in Zandhoven (o.a. op lijn 420 en 427) en Sint-Job-in-’t-Goor (o.a. op lijn 600, 602, 621). Door het nieuwe traject gaat ook de stiptheid tussen Zandhoven en Sint-Job-in’t-Goor erop vooruit.

Het AZ Sint-Jozef in Malle krijgt ook een betere bediening. De nieuwe lijn 412 stopt voortaan aan de ingang van het ziekenhuis. Daarnaast is het ziekenhuis de eindhalte van bus 410 tussen Antwerpen en Sint-Antonius. De bussen die doorrijden naar Turnhout stoppen aan de halte A. Vesaliuslaan op de N12, op wandelafstand van het ziekenhuis.

Bus 411 gericht op scholen

Bus 411 rijdt enkel nog bij het begin en einde van de scholen tussen Zandhoven, Zoersel, Sint-Antonius en Malle. De marktbus tussen Sint-Antonius en Zoersel (elke eerste dinsdag van de maand) blijft ook bestaan. Lijn 413 verdwijnt. Reizigers kunnen gebruikmaken van bus 780 naar Wijnegem Industrie of bus 19 naar Deurne-Noord.

(foto en bericht De Lijn)