'Meer chauffeurs aan het werk aan begin van tweede stakingsdag'

Ook vandaag moeten bus- en tramgebruikers van De Lijn rekening houden met hinder door een staking bij de openbaarvervoersmaatschappij. Op de meeste plaatsen zijn deze ochtend wel meer chauffeurs aan het werk dan gisteren, zo meldt De Lijn.

In Antwerpen zijn meer chauffeurs dan gisteren aan het werk. Er rijdt ongeveer 50% van alle bussen en trams in de stad. Het streekvervoer in Antwerpen rijdt voor het overgrote deel, met hier en daar een rit die uitvalt.

De vakbonden staken om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en om hogere lonen te eisen. Overleg maandag leidde voor de vakbonden niet tot gewenste resultaten. Va,daag vindt opnieuw overleg plaats.

