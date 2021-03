Meer controles op verplicht telewerk vanaf morgen

Er komen vanaf morgen strengere controles op het verplicht telewerken, nadat is gebleken dat er een toename is van het aantal corona-uitbraken op het werk. De arbeidsinspectie controleerde de voorbije maanden al op de naleving van de coronaregels. Dat wordt nu tijdelijk nog opgedreven. De diensten zullen bedrijven specifiek op telewerk controleren en nagaan of iedereen op de werkvloer echt nodig is. Uit de recente cijfers blijkt immers 40 % van alle actieve uitbraken wordt herleid tot werkplaatsen en dat veel van de besmettingen worden opgelopen via collega's.