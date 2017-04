Meer dan 1 flitspaal op 4 in Antwerpen werkt niet

Maar liefst 20 procent van de flitspalen op snelwegen en gewestwegen in Vlaanderen is kapot of onbruikbaar. In de provincie Antwerpen is de situatie zelfs nog erger: daar werkt 27 procent van de flitspalen niet, dus meer dan 1 op 4.

300 flitspalen werken niet, blijkt uit een laatste meting begin april. Dat komt niet omdat er geen camera in zit, melden de Mediahuiskranten, maar wel omdat de camera of de paal stuk is.

Enkele politiezones trekken aan de alarmbel. In sommige zones werken de flitspalen al een jaar niet. Het Agentschap Wegen en Verkeer zegt aan een inhaalbeweging bezig te zijn. Het trekt 2,7 miljoen euro per jaar uit voor het herstel van alle palen.