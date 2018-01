Meer dan 10 miljoen voertuigen door Liefkenshoektunnel

De Liefkenshoektunnel kreeg in 2017 meer dan 10 miljoen voertuigen verwerkt. En dat is voor het eerst.



10 miljoen voertuigen, dat is 12 procent meer dan in 2016. De tunnel is berekend op zo'n 40.000 voertuigen per dag en dat aantal is nu bereikt. Ook de Liekenshoektunnel geraakt dus stilaan verzadigd.

Opvallend is ook dat het aantal uren dat de tunnel tolvrij werd gemaakt bij grote verkeershinder bijna is verdubbeld: van 60 uren in 2016 tot 115 uren in 2017. En ook al gaat het om een toltunnel, ook aan de Liekenshoektunnel hebben automobilisten het afgelopen jaar meer stilgestaan in de file.