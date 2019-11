Meer dan 100 fruitbomen sieren De Merel in Brecht

Ondanks de koude werd er de voorbije dagen hard gewerkt op domein De Merel in Brecht. Leerlingen van de BUSO-school Kristus Koning uit Sint-Job-in-‘t-Goor plantten er meer dan 100 fruitbomen onder begeleiding van de Nationale Boomgaardenstichting. De boomgaard op grond van Kempens Landschap moet een nieuwe onthaalpoort worden voor domein De Merel en komt er dankzij een subsidie van LEADER MarkAante Kempen Plus en een privédonatie van het bedrijf EagleBurgmann Belgium bvba.

Tot voor kort stond het bijna 3 hectare grote perceel vol met uit de kluiten gewassen kerstbomen van een voormalige fijnsparplantage. Toen Kempens Landschap in 2018 eigenaar werd van 76 hectare landbouwgronden in domein De Merel hoorde het perceel naast de Schotensteenweg er ook bij. “De Merel is een waardevol landschap van maar liefst 160 hectare groot. Vorig jaar konden we het gebied samen met de gemeente Brecht en het Agentschap voor Natuur en Bos aankopen van de stad Antwerpen, waardoor de toekomst van De Merel veilig gesteld werd.”, licht Jan De Haes, co-voorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen toe. “Het gebied miste echter nog een mooie onthaalpoort voor bezoekers. Door de fijnsparplantage om te vormen tot een open hoogstamboomgaard zal het landschappelijk plaatje kloppen. De boomgaard moet nog groeien maar is nu al een meerwaarde voor de Merel!”, aldus gedeputeerde De Haes.

“Er is gekozen voor streekeigen oude variëteiten om de boomgaard een educatief karakter te geven. Binnen enkele jaren zullen hier appels, peren, kersen, kweeperen, okkernoten en pruimen geoogst kunnen worden. Voor een dertigtal leerlingen van de Kristus Koning-school kaderde de aanplantactie in hun wekelijkse praktijklessen. Ze leerden daarbij hoe een fruitboom aangeplant, bemest en gesnoeid moet worden.”, vertelt Kathleen Helsen, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen.

(bericht en foto © Kempens Landschap)