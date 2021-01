Meer dan 100 Ufomeldingen in Antwerpen

U heeft ze weer massaal zien vliegen vorig jaar. Nog nooit zijn er bij het Belgische ufo-meldpunt zoveel meldingen binnengekomen. Dat blijkt uit hun jaarverslag.

In heel het land waren er vorig jaar 446 meldingen. En da's een stijging met liefst 64 procent ten opzichte van 2019. En meer dan een kwart daarvan kwam uit de provincie Antwerpen. Bij de meeste meldingen ging het uiteindelijk om satellieten of het internationaal ruimtestation ISS. Een groot oranjebruin vliegend object was dan weer gewoon een drone. Alleen de melding van een man uit Broechem die een vreemd wit V-vormig voorwerp had gezien, kon niet verklaard worden.

Deze foto werd op nieuwjaarsdag genomen in Borsbeek

(foto © Roger De Munter - Robifoto)