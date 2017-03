Meer dan 100.000 bezoekers zoomden al in op hun dak

De stad Antwerpen lanceerde vorig najaar een website waarop inwoners het warmteverlies van hun dak kunnen nagaan of de mogelijkheden ontdekken van een groendak of zonneboiler en -panelen. Al meer dan 100.000 geïnteresseerden bezochten ondertussen www.zoominopuwdak.be .

Bewoners die plannen hebben met hun dak, nemen best eerst een kijkje op www.zoominopuwdak.be. Op deze website vinden zij de nieuwe thermografische foto van de stad Antwerpen die in het voorjaar van 2016 genomen werd. De meer dan 100.000 mensen die de website al bezochten, kregen een indicatie over hoeveel warmte er door hun dak verloren gaat. Daarnaast kunnen bezoekers van de site ook te weten komen of hun dak geschikt is voor een groendak en of zonnepanelen of een –boiler interessant zijn. De site geeft verder meteen een indicatie van de kosten. “Als schepen voor leefmilieu vind ik het belangrijk dat mensen bewust omgaan met energie en dat ze bij (ver)bouwprojecten rekening houden met mogelijke duurzame investeringen. Deze investeringen komen niet enkel het klimaat ten goede, maar zijn ook voordeling voor onze burgers zelf”, aldus schepen Ait Daoud.

De site geeft ten slotte ook tips om een geschikte aannemer of installateur te vinden. Aangezien dakisolatie tegen 2020 verplicht is en enkele beglazing tegen 2023 moet vervangen worden, kan het aangeraden zijn een vakman onder de arm te nemen. Eigenaars die hun woning nadien nog willen verkopen of verhuren, zullen immers moeten aantonen dat zij aan deze energie-eisen voldoen.

EcoHuis houdt energietoer op maat

Om sociale doelgroepen en specifieke wijken beter te bedienen, komt het EcoHuis dit voorjaar ook met de ‘Zoom in op uw dak’-energietoer langs in bepaalde wijken. Een eerste sessie vond al plaats op het Kiel. De eerstvolgende energietoer is gepland in dienstencentrum Kronenburg in Deurne op maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 maart van 13.30 tot 17 uur (op 28/3 tot 19 uur).

Zoom in op uw huis

Aangezien de website een groot aantal bezoekers wist te trekken, wil de stad er in het najaar een nieuwe module aan koppelen. De toepassing ‘Zoom in op uw huis’ zal meer tips geven over andere isolatiewerken zoals vloeren, ramen en gevels, die eigenaars nog kunnen uitvoeren om hun woning energiezuiniger te maken.