Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land blijft stijgen. Afgelopen vrijdag was er sprake van meer dan 1000 besmettingen op 1 dag. De sterftecijfers lijken te stagneren, maar het aantal ziekenhuisopnames stijgt wel, al blijft het wel relatief laag.

En ook in onze regio zien de cijfers er helemaal niet goed uit. In Antwerpen zijn er de voorbije 14 dagen 1000 gevallen geteld, dat is alweer 5 meer dan gisteren. En in nog 19 andere gemeenten stijgen de cijfers eveneens.

Boom, Zoersel en Kontich vallen op met respectievelijk 7, 5 en 4 extra besmettingen. In tien gemeenten blijft de situatie onveranderd. Nergens is er nog een daling.