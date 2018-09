Meer dan 1100 laatstejaars nemen deel aan verkiezingsdebat

Op zondag 14 oktober trekken heel wat jongeren voor het eerst naar de stembus. In de secundaire scholen van GO! scholengroep Antwerpen wil men de leerlingen daar ook grondig op voorbereiden. Daarom nemen zo’n 1100 laatstejaars van de GO! scholen in Antwerpen op vrijdag 14 september deel aan een groot jongeren-verkiezingsdebat.



De leerlingen van de secundaire scholen van de GO! scholengroep in Antwerpen, Hoboken, Berchem, Merksem, Deurne, Ekeren, Kalmthout, en Kapellen zullen aan de aanwezige politici vragen kunnen stellen over thema’s waar zij nauw bij betrokken zijn: onderwijs, mobiliteit, milieu, tewerkstelling en cultuur.

Volgende politici hebben hun aanwezigheid reeds bevestigd: Jos D’Haese, Orry Van de Wauwer, Sam Voeten, Nabilla Ait Daoud, Els Van Doesburg, Imade Annouri, Philippe De Backer, Erika Caluwaerts, Caro Van der Schueren, Greg Verhoeven en Tatjana Scheck. Het debat wordt gemodereerd door journalist Rik Van Cauwelaert.

Het debat gaat door op campus Groenenborger van de UA, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen. Het eerste debat gaat door van 9u30 tot 11u30. Het tweede debat van 13u30 tot 15u30.

Wie interesse heeft, kan alles ook volgen op Twitter via de hashtag #debatGOscholengroepApen. Alle tweets en retweets zullen op een Twitterwall getoond worden tijdens het debat.

(Bericht : Go! Antwerpen)

(Foto : © Belga)