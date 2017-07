Meer dan 130 000 passagiers op Antwerp Airport

Antwerp Airport heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar 131.674 passagiers verwerkt. Dat is een daling van 14,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar (154.000 passagiers).

Woordvoerster Catherine Stuyck wijst onder meer naar de aanslagen die vorig jaar in maart plaatsvonden op Brussels Airport. "In de twee weken daarna werden in Antwerpen zowat 20.000 extra passagiers vervoerd", zegt ze. "Ook ging VLM Airlines in juni vorig jaar failliet, wat tot minder passagiers leidde, en voor een beperkt deel speelt ook het wegvallen van de verbinding naar Hamburg door Chalair."

Tegelijkertijd ziet uitbater Egis ook positieve signalen. Zo lag het aantal passagiers in juni 3,7 procent hoger dan in juni vorig jaar, vooral dankzij de TUI-vluchten. "Op sommige bestemmingen is meer capaciteit ingezet, er kwam de route naar Murcia bij en de bezettingsgraad is ook gestegen", aldus Stuyck. "Mensen vinden hoe langer hoe meer de weg naar regionale luchthavens. Als de tendens van juni zich voortzet, gaan we een goed jaar tegemoet."

Vorig jaar ontving de luchthaven in totaal 276.311 passagiers, in 2015 waren dat er 221.153 en in 2014 121.357.