Meer dan 180 nieuwe sterfgevallen door nieuwe coronavirus

Er zijn in België 183 nieuwe sterfgevallen geregistreerd als gevolg van het nieuwe coronavirus. Dat maakten de interfederale woordvoerders vandaag bekend op hun dagelijkse persconferentie. Het totale aantal overlijdens in ons land komt daarmee op 1.011 te staan.

Het is de op een na grootste stijging op dagbasis. Het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen nam toe met 56 tot 1.144. Dat is het laagste cijfer sinds 23 maart. Volgens de interfederale woordvoerders, Steven Van Gucht en Emmanuel André, zijn er nog 1.145 bedden vrij op intensieve zorgen, iets minder dan de helft van de totale capaciteit voor COVID-19-patiënten. Er worden 906 patiënten beademd, een stijging met 72. In totaal liggen er op dit moment 5.376 coronapatiënten in het ziekenhuis. Er kwamen 584 patiënten bij,

363 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten. Tot slot blijken er ook 3.110 nieuwe coronatests uitgevoerd. Daarvan bleken er 1.384 positief. In totaal zijn er in ons land officieel 15.348 besmettingen.