Meer dan 200 bieren van kleine en familiebrouwerijen proeven op Stadsbrouwerij De Koninck

Bierliefhebbers weten dit weekend waar naartoe. Zaterdag 5 en zondag 6 oktober is de 9de editie van het Modeste Bierfestival in Brouwerij De Koninck.

Als liefhebber van een smakelijk, vakkundig gebrouwen speciaalbier, kijk je ongetwijfeld uit naar de 9e editie van het Modeste Bier Festival. Want dit weekend kunnen beerlovers hun hart ophalen bij de gezellige standen van meer dan vijfentwintig kleine Belgische brouwers, die op de site van de Antwerpse Stadsbrouwerij De Koninck maar liefst 200 verschillende bieren voorstellen. Behalve bier degusteren, kan je ook een kijkje nemen bij één van de andere kraampjes: juwelen en kleding (uiteraard in bierthema), een biertombola en tasty food maken zo het feestweekend compleet. Wie wil kan de Stadsbrouwerij ontdekken tijdens een tour, en ook de De Koninck Smaakmakers zetten de deuren van hun atelier of shop wagenwijd open. Sven Dekleermaeker, De Koninck meesterbrouwer, heeft nog een – niet zo modeste/bescheiden – verrassing van formaat. Hij laat bezoekers een ‘specialleke’ proeven dat maar liefst 14 maanden op rumvat zat in de historische kelders van de Antwerpse brouwerij. Sven tapt het bier rechtstreeks vanuit het houten vat in je (degustatie)glas.

Net als vorig jaar gaat het Modeste Bier Festival door in de gebouwen van Stadsbrouwerij De Koninck in Antwerpen. Meer dan vijfentwintig kleine – modeste - brouwers, ondersteund door een aantal vaste waarden en familiebrouwers laten er hun bieren proeven. Een uniek gebeuren, georganiseerd door het Antwerps Bier College en Stadsbrouwerij De Koninck. De voorbije jaren verwelkomde het bierfestival telkens meer dan 4.000 enthousiaste bezoekers, die het mooiste van de kleine Belgische brouwer kwamen (her)ontdekken.

Eens aangekomen op het festival, koop je voor €5 een proefglaasje, dat je voor €1 of €2 per proevertje kan laten vullen. Naast het degusteren van deze vers getapte biertjes, zijn er verschillende randactiviteiten voorzien die ook allemaal draaien rond bier en food.