Meer dan 27 ton (!) cocaïne onderschept

Meer dan 27 ton cocaïne. 27,64 ton om precies te zijn. Dat hebben de douanediensten de voorbije 42 dagen in de haven van Antwerpen kunnen onderscheppen. Dat gebeurde in samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, het federaal parket en het parket Antwerpen. De vondsten kunnen rechtstreeks gelinkt worden aan het dossier SKY ECC.

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

In onderschepte berichten speelt de internationale smokkel van partijen cocaïne een prominente rol. Op basis van die data werden sinds 20 februari 2021 tientallen partijen cocaïne onderschept. Met een recordvangst in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 april van 10.964 kilogram cocaïne die ontdekt werd in een container op kaai 869. De drugs werden verdeeld over 9.842 pakken en zaten tussen een deklading blauw leder.

In totaal is er op dit moment in ons land 27,64 ton cocaïne in beslag genomen. Goed voor een totale straatwaarde van liefst 1,382 miljard euro.

De onderzoeken naar de betrokkenen bij deze cocaïnedossiers lopen volop.