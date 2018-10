Meer dan 30 leraren in GO! Antwerpen gaan inspirerende uitdaging aan

In de secundaire scholen van GO! scholengroep Antwerpen wordt de 'Dag van de Leraar' een verfrissende uitdaging voor heel wat leerlingen en leerkrachten. De leraren krijgen de kans om een halve dag op een andere school te gaan lesgeven. Meer dan 30 leraren gaan de uitdaging aan en zullen op 5 oktober kennismaken met andere collega’s, andere leerlingen en een andere schoolcultuur.

Jaarlijks wordt de ‘Dag van de Leraar’ gevierd in zo'n 88 landen wereldwijd. Dan wordt de waardering voor leerkrachten benadrukt en is er aandacht voor het onderwijs als belangrijke factor in onze maatschappij. In België gaat die door op 5 oktober.

Ook in de 47 scholen van GO! scholengroep Antwerpen worden de leraren elk jaar bedankt met een kleine attentie voor de vele inspanningen die zij leveren om hun lessen nog boeiender en effectiever te maken. In de secundaire scholen van GO! scholengroep Antwerpen gaan ze nog een stapje verder. Op de Dag van de Leraar kunnen leraren die dat willen, een halve dag op een andere school gaan lesgeven.

“Onze leraren krijgen de kans om hun allerbeste lessen eens ergens anders uit te proberen en kennis te maken met andere collega’s én met een andere schoolcultuur. Leraren hebben een ’vlakke’ loopbaan en blijven vaak lange tijd op dezelfde school. Het stimuleren van rotatie en hen laten proeven van één van de andere scholen van onze scholengroep, kan verfrissend en inspirerend werken. Ook de scholen leren zo van elkaars talenten en expertise en we hopen dat ze op die manier elkaar in de toekomst nog sneller vinden“, vertelt Anne-Marie Windey, coördinerend directeur van de scholengroep en één van de trekkers van het initiatief.

(bericht en foto : Go! Scolengroep Antwerpen)