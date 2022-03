Meer dan 300 Oekraïners protesteren tegen oorlog op Antwerpse Groenplaats: "Stop de gruwel!"

Vanmiddag werd op de Groenplaats een manifestatie gehouden door de Oekraïense gemeenschap in Antwerpen. Meer dan 300 mensen verzamelden zich er rond de kiosk om hun stem te laten horen tegen de oorlogsgruwel. Het is de eerste keer dat er een protestactie plaatsvond in de Antwerpse binnenstad. Op deze manier hopen de Oekraïners het conflict nog meer onder de aandacht te brengen bij de Antwerpenaren.