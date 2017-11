Meer dan 4 jaar wachten op proces, verdachten intussen op vrije voeten

Al meer dan vier jaar wacht de familie van de vermoorde Leopoldine De Decker op een proces.

De 76-jarige vrouw werd op 18 mei 2013, in haar woning in de Lange Lobroekstraat, overvallen door twee mannen met Servische roots. De vrouw werd vastgebonden en ze kreeg tape op haar gezicht geplakt. De volgende ochtend vonden haar twee zonen haar levenloze lichaam. Leopoldine stierf door verstikking. De daders hadden van hun opdrachtgevers gehoord dat er tienduizenden euro's in het huis zouden liggen, maar moesten uiteindelijk vertrekken met een buit van 50 euro. Er werden vijf mannen gearresteerd, maar zij zijn intussen op vrije voeten. Wanneer er een proces komt, is nog onduidelijk.