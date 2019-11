Meer dan 400 Boechoutenaren vullen fietsenquête in

De Fietsersbond en Vlaamse Stichting Verkeerskunde gaan op zoek naar de Fietsgemeente 2020. Het eerste deel van de verkiezing bestond uit een online enquête waarin inwoners konden stemmen over de fietsbeleving en -infrastructuur in hun gemeente. In Boechout hebben 414 mensen de bevraging ingevuld.

De gemeenten en steden werden in de enquête in drie groepen verdeeld, naargelang het aantal inwoners. Boechout behoort tot de categorie met minder dan 20.000 inwoners. “In die categorie hebben de Boechoutenaren het grootst aantal enquêtes ingevuld. We willen de vele stemmers daarom bedanken”, zegt schepen Rudi Goyvaerts (PRO Boechout & Vremde). “Uit dat aantal blijkt dat het thema fietsen in onze gemeente echt leeft. Uiteraard hopen we dat er veel positieve beoordelingen zijn.”

Op basis van de resultaten van de enquêtes worden drie genomineerden per categorie gekozen. In een tweede fase zal een studiebureau hen met een terreinbezoek beoordelen. Op basis daarvan duidt een jury een winnaar per categorie aan. “Boechout werd in 2012 en 2015 al Fietsgemeente. Uiteraard hopen we die titel ook in 2020 in de wacht te kunnen slepen. Dat zou een mooie beloning zijn voor ons beleid, waarin zachte weggebruikers centraal staan. Er werden al belangrijke fietsprojecten, zoals de heraanleg van de Alexander Franckstraat en de dorpskern, gerealiseerd en momenteel leggen we met de provincie de fietsostrade F11 aan. Daarnaast nam ik recent als panellid nog deel aan het gesprek over de speedpedelecs”, zegt Goyvaerts.

Op het Fietscongres, op 26 mei 2020 worden de winnende gemeenten of steden bekendgemaakt. Elke winnaar krijgt 50.000 euro. En winnaar of niet: elke stad of gemeente krijgt een Fietsrapport.