Meer dan 5.000 gezinnen hoeven sociale woonlening tijdelijk niet te betalen

5.558 gezinnen hebben hun sociale woonlening tijdelijk stopgezet als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) op een vraag van Brecht Warnez (CD&V). De grote piek van aanvragen tot uitstel deed zich voor in het begin van de coronacrisis. Daarna viel het in de zomer van 2020 bijna stil, om weer te hervatten vanaf oktober-november. De gemiddelde uitsteltermijn bedroeg zes maanden.

Uit de cijfers blijkt dat vooral in Antwerpen en Oost-Vlaanderen heel wat betalingsuitstellen werden toegekend. In West-Vlaanderen was dat opvallend weinig. 'De maatregel is duidelijk belangrijk geweest voor duizenden gezinnen', zegt Warnez. 'We moeten de maatregel handhaven voor wie zijn inkomen ziet dalen door de coronacrisis. Het kan gaan om werkloosheid, maar ook door ziekte door het virus.' Een aanvraag tot uitstel is nog steeds mogelijk.