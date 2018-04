Meer dan 600 minderjarige vluchtelingen verdwenen in ons land

In ons land zijn vorig jaar 618 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen verdwenen. Een enorme stijging tegenover de 284 van 2016 en de 277 van 2015, schrijven verschillende kranten.

Slechts 124 van hen zijn gemeld bij Child Focus. 'We klampen meer jonge transmigranten aan, we proberen hen meer dan vroeger te overtuigen om naar onze centra te gaan en een asielaanvraag in te dienen', zegt Edward Landtsheere van de Dienst Voogdij van Justitie. 'Maar deze jongeren proberen het vaakst weer te vluchten, omdat ze naar een ander land willen.'

Child Focus vreest dat dit aantal nog maar het topje van de ijsberg is. Niemand kan precies zeggen hoeveel kinderen Europa binnenkomen, laat staan hoeveel er vermist raken. Van de 124 dossiers die er vorig jaar geopend werden, zijn er vandaag 66 nog niet opgelost.

'Belgische kinderen staan binnen de 24 uur geseind. Bij jonge vluchtelingen duurt dat vaak dagen of zelfs weken', zegt Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld), die een boek schreef over de problematiek.

