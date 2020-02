Maar liefst 28 jaar is het dus geleden dat Antwerp nog eens een bekerfinale speelde. Dat was toen niet op de Heizel in Brussel, maar wel in Brugge. Held van de dag was Ratko Svilar. Na een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen volgden nog 22 strafschoppen. Met Antwerp dus als overwinnaar.