Meer dan 74350 euro ingezameld tijdens 16e editie van Antwerp Diner

Gisteravond vond in de Antwerpse Zuiderkroon de 16e editie van Antwerp Diner plaats. PIVA studenten en topchefs stonden er samen achter het fornuis voor het goede doel. De 480 gasten zamelden in totaal maar liefst 74350 euro in. De opbrengst van de benefietavond gaat naar 3 goede doelen die zich inzetten ter bestrijding van aids en HIV: Instituut voor Tropische Geneeskunde, Tomorrow4Isibani en Sensoa.

Voor de zesde keer werd ook de Marc De Punt Award uitgereikt. Die award ging dit jaar naar Domino, een een project van een Antwerpse dame. Marc De Punt is de bezieler van Antwerp Diner en hij zette in 1996 de Antwerpse hotels aan om samen een benefiet te organiseren om zo geld in te zamelen ter preventie van aids en HIV. Sinds 2011, 7 jaar na het overlijden van Marc, brengt de nieuwe organisatie een hommage aan hem en belonen ze een lovenswaardig project dat werkt rond deze problematiek.

Tijdens het galadiner werd ook de beroemde ‘Poetin poes’ van kunstenaar Hannes D’Haese geveild. Het kunstwerk uit het project ‘It’s Okay To Be Gay’ werd vorig jaar naar het Kremlin gestuurd, maar werd daar niet aanvaard door de Russische president Vladimir Poetin. Het kunstwerk ging onder de hamer voor 7300 euro. De koper van de ‘homoseksuele poes’ kreeg ook de volledige trackinglist mee én een replica.

De gasten werden getrakteerd op een viergangendiner, verzorgd door Belgische topchefs en de studenten van de PIVA hotelschool. Achter het fornuis: Gerard Spuesens (Brasserie Appelmans), Ingrid Neven (Pazzo), Marc Gottenbos (Horta Grand Cafe), Olivier De Vinck (Kommilfoo), Rudi Van Beylen (Hof ten Damme), Wouter Keersmaekers (De Schone van Boskoop), Francesco De Candia (Francesco & Julia), Seppe Nobels (Graanmarkt 13), Dennis Broeckx (L’Epicerie du Cirque), Dominique Persoone (The Chocolate Line), Bert-Jan Michielsen (The Butcher’s Son), Vadim Vesters en Matthias Jacobs (Black Smoke).