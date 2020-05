Meer dan 8 op 10 mensen willen blijven thuiswerken na corona

Thuiswerk is populair, want uit een bevraging van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Hogeschool Odisee blijkt dat 84 procent van de respondenten hoopt dat thuiswerk ook na de coronacrisis nog mogelijk is. Een andere vaststelling is dat de intimiteit in huis wel bij de helft van de koppels is verminderd.

Aan het onderzoek van de Hogeschool Odisee namen 5.245 mensen deel, onder wie 3.527 ouders en 534 grootouders. Het opzet was om na te gaan welke impact de coronacrisis heeft op het dagelijkse leven van gezinnen. Een belangrijke factor is thuiswerk. Negen op tien respondenten geeft aan dat dat voor druk zorgt en dat werk- en gezinstaken voortdurend door mekaar lopen. De helft van de thuiswerkers vinden dat ze daardoor niet de nodige aandacht kunnen geven aan hun kind. Twee derde van de ouders zegt ook dat het moeilijk is om zich te concentreren met de kinderen in huis en dat zorgt voor een verminderde productiviteit.

Ondanks de stressfactoren, hoopt toch 84 procent van de thuiswerkers, dat ze er ook na corona een beroep op kunnen doen. 'Respondenten geven aan dat thuiswerk in normale omstandigheden kan helpen om een goede balans te vinden tussen werk en gezin. Het creëert namelijk mogelijkheden: mensen kunnen verplaatsingen beperken, winnen tijd en het is bovendien goed voor het milieu', zegt Odisee-onderzoeker Miet Timmers. Partners doen het doorgaans goed in coronatijden, want 83,2 procent geeft aan dat de partnerrelatie niet verslechtert en 63,6 procent vindt dat ze als partners meer naar elkaar toegroeien. Toch lijdt de intimiteit onder koppels er wel onder, want 53 procent vindt dat de aandacht hiervoor verminderd is. Het zijn bovendien vooral ouders met kinderen tussen 0 en 5 jaar die dit aangeven.

(foto Pixabay)