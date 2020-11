Meer dan 800 ton strooizout gebruikt bij eerste winterprik

Afgelopen nacht rukte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de eerste keer deze winter uit om op de snel- en gewestwegen preventief te strooien om de gladheid te bestrijden. Er werd zowat 830 ton strooizout gebruikt.

Via de app van het KMI kan iedereen ook zelf waarnemingen doorsturen. Deze informatie stroomt automatisch door naar het GladheidMeetSysteem(GMS) van AWV. 'Via de app van het KMI krijgen we zo informatie door van 6 miljoen extra ogen op de weg', zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. 'Elke Vlaming kan te allen tijde doorgeven wat de toestand van de weg is en zo AWV helpen bij het nemen van strooibeslissingen.' AWV neemt haar strooibeslissingen op basis van het eigen GladheidMeetSysteem (GMS). Dit is een informaticatoepassing die de meteorologische toestand en de toestand van het wegdek registreert.

Vanaf deze winterperiode zullen ook de waarnemingen vanuit de KMI-app doorstromen naar dit systeem. 'Al ruim een jaar verzamelen we via de app waarnemingen van de gebruikers', zegt David Dehenauw, hoofd weerbureau KMI. Gemiddeld krijgt het KMI 2.500 waarnemingen per dag binnen via de app. In totaal werden al zowat 1,2 miljoen waarnemingen geregistreerd. Door de data vanuit de KMI-app nu te koppelen aan het GladheidMeetSysteem van AWV kan dit bij kritische situaties een belangrijke meerwaarde zijn.

De zoutvoorraad van AWV werd opnieuw tot het maximum aangevuld. AWV kan tot 108.000 ton strooizout bestellen bij haar leveranciers, een groot deel hiervan ligt momenteel al klaar verspreid over Vlaanderen. Dit volstaat om zelfs bij extreme weersomstandigheden de winter door te komen.

(foto © Belga)