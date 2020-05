Meer dan helft raakt waarschijnlijk besmet op het werk

De Grote Coronastudie van UAntwerpen is vandaag aan de tiende golf toe, met deze keer ook een luik voor kinderen. Een verdere analyse van de data leert dat meer dan de helft van de mensen die COVID-19 opliepen, waarschijnlijk besmet raakte op het werk.

Voor de tiende dinsdag op rij roepen wetenschappers op om deel te nemen aan de Grote Coronastudie, een project van UAntwerpen, in samenwerking met UHasselt, KU Leuven en de ULB. De voorbije weken namen elke keer nog steeds meer dan 80 000 Belgen deel aan de bevraging. De studie blijft uitermate relevant: de controlemaatregelen werden in verschillende stappen versoepeld, waardoor ons gedrag verandert.

Nieuw naast de tiende bevraging is een afzonderlijke bevraging die zich richt op kinderen onder de twaalf jaar. “Vorige week werd de groep 8- tot 17-jarigen bevraagd door de kinderrechtencommissaris, deze week richten wij ons op de groep 6 tot 12 jaar”, zegt Koen Pepermans (UAntwerpen). “Veel beslissingen worden boven het hoofd van kinderen genomen. Wij willen nu achterhalen hoe zij denken over bepaalde zaken: wat misten ze het meest tijdens de quarantaine? Met wie hadden ze contact? Wat vonden ze leuk en niet zo leuk aan de voorbije periode. Ook in de grote bevraging worden een aantal van deze vragen opgenomen.”

Zelden besmet in een winkel

De onderzoekers doken de voorbije dagen opnieuw in de enorme hoeveelheid data die de Grote Coronastudie reeds opleverde. Prof. Thomas Neyens (UHasselt/KU Leuven) focuste op de infectiebron bij besmette mensen. “Gebaseerd op golven 8 en 9 van onze bevraging geeft 51% van alle 192 deelnemers die een COVID-19-diagnose kregen en een sterk vermoeden of zekerheid hebben over hun infectiebron, aan dat ze de infectie op het werk opliepen. 24% duidt het eigen huishouden aan als infectiebron. Slechts 10% van alle infecties gebeurden volgens de enquête in een winkel.”

Opvallend is het hoge aantal (59) mensen uit de zorgsector die tijdens het uitoefenen van hun job besmet geraakten met het coronavirus. Neyens: “Resultaten uit een statistische analyse suggereren dat COVID-19-patiënten die een sterk vermoeden hebben dat ze thuis zijn geïnfecteerd, gelinkt zijn aan grotere gezinnen. We hopen daarom op genoeg nieuwe deelnemers zodat we met een grotere steekproef onze inzichten in deze dynamieken kunnen verfijnen."

Al dan niet een masker dragen

Ook over het dragen van mondmaskers komen er interessante cijfers naar voor. Neyens: "We zien dat meer dan 90% van de deelnemers vindt dat men op het openbaar vervoer een mondmasker moet dragen. Op straat vindt men dat veel minder belangrijk: nog geen 20% geeft aan dat mondmaskers op straat verplicht moeten worden. Meer dan 75% van de deelnemers vindt wel dat het personeel in winkels er eentje moet dragen. We zien ook dat vrouwen de verplichting van mondmaskers belangrijker vinden dan mannen, al is het verschil niet erg groot.”

(foto Pixabay)