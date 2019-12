Antwerps kunstenaar Panamarenko is gisteravond overleden op 79-jarige leeftijd. Hij zou al een tijdje gesukkeld hebben met zijn gezondheid. Panamerenko is een van de belangrijkste kunstenaars van de tweede helft van vorige eeuw. Zijn werk kan je ook in de stad nog bewonderen, zoals op het Sint-Jansplein. Henri Van Herwegen, zo was zijn echte naam, was bezeten door alles wat kan vliegen. Zijn werken handelden daar dan ook vaak over. Hij maakte talloze zwevende constructies. Begin volgend jaar opent er - toevallig - een expo rond zijn werk in galerie Campo & Campo in Berchem. Later dat jaar is er ook nog een expo in het M HKA. Meer over het overlijden in het ATV-nieuws.