Meer dan uur aanschuiven door ongevallen op Brusselse binnenring en op E19 in Kontich

Ongevallen in de Leonardtunnel op de Brusselse binnenring richting Waterloo en op de E19 in Kontich richting Antwerpen zorgen vanochtend voor aanzienlijke verkeershinder. In beide gevallen is het ruim een uur aanschuiven.



Bij het ongeval op de E19 in Kontich waren vier personenwagens betrokken. Er zijn drie rijstroken versperd. Twee voertuigen moeten getakeld worden, en er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer van Brussel naar Antwerpen krijgt de raad via de A12 te rijden. Het ongeval gebeurde in de file die ontstaan was na een eerder ongeval. In de Leonardtunnel op de Brusselse binnenring was er een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen.

