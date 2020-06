Meer dodelijke coronadoden in april. Bekijk hier de situatie in uw gemeente

Er vielen in de maand april opvallend meer coronadoden dan de maanden daarvoor. Er zijn ook opmerkelijke verschillen tussen de verschillende gemeenten (districten werden niet apart opgenomen in de telling). Bekijk hieronder de situatie in uw gemeente

Aartselaar 35 Antwerpen 595 Boechout 12 Boom 20 Borsbeek 26 Brasschaat 42 Brecht 26 Edegem 17 Essen 12 Hemiksem 7 Hove 18 Kalmthout 21 Kapellen 34 Kontich 22 Lint 8 Malle 7 Mortsel 24 Niel 26 Ranst 15 Rumst 24 Schelle 5 Schilde 32 Schoten 23 Stabroek 24 Wijnegem 13 Wommelgem 12 Wuustwezel 20 Zandhoven 27 Zoersel 22 Zwijndrecht 35

(foto © Belga)