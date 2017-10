"Meer fietsopstelstroken nodig"

Een ambitieus samenwerkingsplatform voor transport-bedrijven. Dat heeft Het jonge start-up bedrijf Hakka uit Brasschaat vanmorgen voorgesteld in het Havenhuis. Zo kunnen transporteurs containers uitwisselen of elkaars goederen vervoeren. De lege containers worden dus hergebruikt, zodat geen enkele vrachtwagen nog leeg hoeft rond te rijden. Het concept bestaat al, maar op zeer kleine schaal. Nu gaat Hakka het samen met Port of Antwerp groter aanpakken. De bedoeling is om zo de files in en om Antwerpen drastisch te aanpakken en meer zorg te dragen voor het milieu.