Meer geboortes en minder echtscheidingen in Kalmthout

Op 1 januari 2018 waren er exact 18 600 Kalmthoutenaren. Dat is een stijging van 120 inwoners. Er waren 167 geboortes in 2017, meer dan het jaar daarvoor.

De dames blijven in Kalmthout ruim in de meerderheid: zij zijn met 9 483, de mannen zijn met 9 117. De grootste stijging van het aantal inwoners situeert zich in Achterbroek. Daar kwamen 72 inwoners bij.

Opvallend en tegen de tendens in: er waren opnieuw meer geboortes. Er werden vorig jaar 167 Kalmthoutse baby’s geboren tegenover 163 het jaar ervoor. De populairste namen bij de meisjes zijn Marie en Amelie. Bij de jongens is dat Matthias.



Nog goed nieuws, het aantal echtscheidingen blijft spectaculair dalen. In 2017 waren er 16. Twee jaar geleden waren er dat nog 30. Dat is dus bijna een halvering. Er waren 61 huwelijken in 2017. En ook de jubilarissen doen het zeer goed: 86 koppels zijn 50, 60 en 65 jaar zijn getrouwd. Twee koppels vierden zelfs hun platina of 70-jarig huwelijk. In 2017 waren er 177 overlijdens in Kalmthout.



Er wonen 2006 niet-Belgen in Kalmthout.72% daarvan zijn Nederlanders (1 451). Op 2 staan de Roemenen (101) en op 3 de Polen (42).