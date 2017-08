Meer jobs in social profit, maar te weinig volk om deze in te vullen

De social profit levert tegen 2022 53.600 extra betaalde jobs in Vlaanderen. Dat heeft de werkgeverskoepel voor de Vlaamse non-profit Verso berekend op basis van vooruitzichten van het Planbureau.

Maar voldoende mensen aantrekken voor die jobs blijft een “gigantische uitdaging”. De social profit in Vlaanderen telde vorig jaar ongeveer 323.600 jobs, tegen 2022 moeten dat er ongeveer 377.000 worden. Vooral in de maatschappelijke dienstverlening en de gezondheidszorg komen er razendsnel jobs bij: de voorspelde groeivoet bedraagt daar jaarlijks gemiddeld 2,6 procent, veel meer dan het gemiddelde van 1,1 procent in het hele Vlaams Gewest.

Beide sectoren zijn zo goed voor 53.450 van de 53.600 extra jobs. De 150 anderen moeten uit de socioculturele wereld komen. “Deze studie toont aan dat de social profit niet alleen een uitgavenpost is, maar ook een sector die actief bijdraagt aan de welvaart. De sociale economie groeit snel, zorgt voor maatschappelijke meerwaarde, toegevoegde waarde en extra jobs”, zegt Verso-directeur Ann Gaublomme. Op zich goed nieuws, al blijft het arbeidsmarktbeleid wel een serieus werkpunt, bevestigt Verso-adviseur Wouter Vander Steene. “Het is inderdaad alle hens aan dek”, klinkt het. “Het wordt een gigantische uitdaging om voldoende mensen met de juiste competenties te vinden om die nieuwe jobs in te vullen én om de vele mensen die met pensioen gaan, te vervangen.” Om de juiste mensen naar de jobs te leiden, werkt Verso onder meer nauw samen met Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB.