Meer kans op parkeerboete nu scanwagen rondrijdt

De scanwagen die sinds maart door de Antwerpse straten rijdt om parkeercontroles uit te voeren, wordt na een proefperiode van zes maanden voortaan effectief gebruikt voor handhaving. Wie niet betaalt om te parkeren in Antwerpen, heeft nu dus meer kans op een boete.

De stad hoopt dat bestuurders zo meer bereid zullen zijn om correct te betalen voor een parkeerplaats. De scanwagen heeft verschillende ANPR-camera's op zijn dak, die 840 beelden per seconde analyseren en zo erg volledig en betrouwbaar nummerplaten kunnen herkennen.

De wagen registreert gemiddeld duizend nummerplaten per uur. Dankzij die snelheid kan de stad gemakkelijker het Antwerps grondgebied controleren op wanbetalers, stelt het stadsbestuur, en dat is nodig want het gebied waarbinnen betalend parkeren geldt, werd vorig jaar fors uitgebreid terwijl het aantal parkeerwachters die evolutie niet volgde. Parkeerwachters kunnen volgens de stad nu efficiënter worden ingezet en de rapportages over parkeerdruk en betalingsbereidheid zullen ook worden gebruikt voor plannings- en beleidsinformatie.

De stad zal in 2021 zelf een scanwagen aankopen om het huidige gehuurde exemplaar te vervangen. Dat toekomstige exemplaar zou ook data en beelden kunnen registreren om sluikstort en ontbrekende verkeersborden te detecteren. Mogelijk komen er later nog meer scanwagens.

(Foto: © Belga)