Meer kansen op werk voor Antwerpse jongeren

20 Antwerpse jongeren die ondersteuning nodig hebben om werk te vinden, volgen momenteel een groepsopleiding ‘vorkheftruck/reachtruck’. Na deze opleiding en evaluatie ontvangen ze een certificaat waarmee ze hun kansen verhogen op een job als magazijnmedewerker. Het opleidings- & trainingsinstituut Furbo organiseert met jongerenorganisaties JES, Formaat en Kras Jeugdwerk voor het vijfde jaar deze opleiding die de stad Antwerpen financiert. Na de vorige editie ging bijna 70% van de deelnemers meteen na de cursus aan de slag.

Jongerenorganisaties Formaat, JES en Kras Jeugdwerk willen maatschappelijk kwetsbare jongeren meer kansen bieden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Daarom spreken arbeidscompetentiebegeleiders (ACB’s) van deze organisaties jongeren aan op straat of in het jeugdhuis. Ze begeleiden hen in hun zoektocht naar werk of een opleiding.

Samen met opleidingscentrum Furbo bieden ze geïnteresseerde jongeren de opleiding ‘vorkheftruck/reachtruck’ aan. De deelnemers leren op korte tijd een vorkheftruck, een stapelaar en een reachtruck bedienen. Op het einde van deze intensieve 8-daagse opleiding moeten ze slagen in een examen waarna ze een certificaat krijgen. Furbo reikt erkende attesten uit voor elk onderdeel van de cursus, waarmee geslaagde kandidaten niet alleen aan de slag kunnen in de logistieke sector, maar ook in de petrochemie, de chemie en in bouwbedrijven.

De vraag naar magazijnmedewerkers is groot en specifiek voor Antwerpen zit deze functie nog steeds in de lift. De stad Antwerpen noteerde 93 vacatures in 2014, 88 vacatures in 2015, 89 vacatures in 2016 en vorig jaar maar liefst 139 vacatures.

Marc Van Peel, schepen voor werk: “Sinds 2014 is het aantal vacatures voor magazijnmedewerker in Antwerpen met goed 40% gestegen. Ondanks de jongerenwerkloosheid in onze stad blijven bedrijven zoeken naar gemotiveerde medewerkers. De stad Antwerpen financiert daarom deze opleiding met dagelijkse individuele begeleiding van ACB’s om de jongeren een extra troef te bezorgen in hun zoektocht naar werk. De cijfers bewijzen het: de persoonlijke aanpak tijdens de opleiding werkt.”

Positief zelfbeeld én grote kans op een job als magazijnmedewerker

De vorige editie van deze opleiding liep van 10 tot 17 maart 2017. Eind vorig jaar hadden 13 van de 19 deelnemers hadden een job, onder meer in de logistieke sector. Ze waren dankzij hun certificaat een betere kandidaat voor de werkgever.

Zo’n 70% van de deelnemers heeft dus op korte termijn werk gevonden, meestal in lijn met de opleiding. De anderen verfijnen hun jobdoel. Alle deelnemers versterken hun zelfbeeld en krijgen meer zelfvertrouwen. Hun inzet tijdens de opleiding verhoogt hun kansen op de arbeidsmarkt.

Unieke samenwerking tussen jeugdorganisaties en het opleidingscentrum Furbo

De meerwaarde voor deze opleiding is het persoonlijk contact en de persoonlijke begeleiding. De jonge kandidaten, arbeidscompetentiebegeleiders en het opleidingscentrum werken intens samen om de juiste attitudes, de kennis en het gebruik van de toestellen aan te leren en het examen in te oefenen. Bovendien kunnen de jongeren herkansen, mochten ze de eerste keer het erkende attest niet behalen.

