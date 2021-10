Meer klachten over grensoverschrijdend gedrag na zaak-De Pauw

De provinciale recreatiedomeinen De Ster (Oost-Vlaanderen), De Schorre (Antwerpen) en Zilvermeer (Antwerpen) organiseren in november en december opnieuw 'Putteke Winter', een evenement met sfeervol verlichte wandelingen waarop je sprookjesachtige figuren ontmoet en kan genieten van vuurshows en live muziek. Er zal worden gewerkt met Covid Safe Tickets. 'Putteke Winter' ontstond in provinciaal domein De Schorre in Boom als een buurtevenement, dat steeds meer bezoekers en lof verzamelde. Andere domeinen stapten al snel mee in het bootje. Dit najaar kan je naast De Schorre ook De Ster in Sint-Niklaas en het Zilvermeer in Mol telkens een of twee dagen in een sprookjesachtige sfeer bezoeken. Ieder domein geeft zijn eigen invulling aan het concept. Provinciaal domein De Ster bijt op zaterdag 27 november de spits af. In De Schorre is het op vrijdag 10 en zaterdag 11 december twee dagen lang 'Putteke Winter' en Zilvermeer sluit het drieluik af op vrijdag 17 december. De ticketprijzen schommelen tussen 5 tot 10 euro. Alle informatie staat op www.puttekewinter.be.Foto De Schorre - Fenn Photography